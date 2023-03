HP ProDesk 400 G2: il PC a 85 € con questi coupon

Non è un errore: HP ProDesk 400 G2 è in vendita su eBay al prezzo finale di soli 85,91 euro. Adatto a gestire la produttività di base, ma anche lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, il PC desktop può essere acquistato approfittando dello sconto ottenibile attivando due coupon dedicati, semplicemente inserendo i codici ITPERHPXPXXRQ67M e FUSIONE23 nell’apposito campo prima di confermare l’ordine. Partiamo dal sistema operativo: quello preinstallato è Windows 10 Pro, con licenza ufficiale Microsoft a vita.

L’affare eBay di oggi: HP ProDesk 400 G2

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i3-4360 con GPU Intel HD Graphics e scheda video NVIDIA GT200, 8 GB di RAM, unità SSD da 240 GB per l’archiviazione dei dati, lettore DVD, uscite video HDMI, DVI e VGA. Qui sotto un’immagine che mostra il design del case. Se vuoi conoscere altre informazioni, le trovi tutte nella descrizione completa.

Si tratta di un prodotto ricondizionato, verificato e funzionante al 100%, con solo alcuni segni presenti sulla scocca esterna. Tutte le foto sono visibili nella scheda.

In questo momento hai la possibilità di acquistare HP ProDesk 400 G2 al prezzo finale di soli 85,91 euro: tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare i coupon dedicati, inserendo i codici ITPERHPXPXXRQ67M e FUSIONE23 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento con carta di credito/debito o PayPal, come mostrato nell’immagine qui sotto.

L’affare è proposto da un venditore italiano che ha già raccolto oltre 1.500 feedback positivi dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Ciò significa che, se lo ordini subito, il PC desktop sarà presto sulla tua scrivania.

Considerando come l’articolo potrebbe andare sold out in poco tempo, rimandiamo allo store del negoziante per trovare altri modelli di computer ricondizionati a prezzi accessibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.