HP ProDesk 600 G1: oggi solo 95€ per il Mini PC

Con sistema operativo Windows preinstallato, HP ProDesk 600 G1 è un Mini PC che può tornare utile per le operazioni di base della produttività quotidiana come l’elaborazione dei documenti e la posta elettronica. Oggi segnaliamo la possibilità di acquistarlo in sconto su Amazon, grazie alla promozione che lo mette in vendita al prezzo finale di soli 95,20 euro.

Mini PC in offerta: l’affare HP ProDesk 600 G1

A livello di specifiche tecniche integra un processore Intel Core i5-4570T, 8 GB di RAM, disco fisso da 500 GB per l’archiviazione dei dati, quattro porte USB 3.0 e due USB 2.0, slot Ethernet, tre uscite video (due DisplayPort e una VGA) e due jack audio. In dotazione un accessorio per la connettività Wi-Fi. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

È un prodotto ricondizionato in condizioni eccellenti, senza alcun segno né danno estetico sulla scocca visibile da una distanza di 30 centimetri. Si può contare su un anno di garanzia offerto dal programma Amazon Renewed, a cui rivolgersi in caso di necessità. Oggi si trova in vendita al prezzo finale di soli 95,20 euro, grazie allo sconto proposto sull’e-commerce.

Da segnalare infine la spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio. Verificare le tempistiche di invio prima di effettuare l’ordine: le unità disponibili sono limitate, potrebbe andare sold out.

