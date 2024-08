HP Slim S01: il PC desktop in OFFERTA esclusiva a soli 199€

Dimensioni compatte e design elegante per il case di HP Slim S01, il PC desktop protagonista di un’offerta esclusiva su Amazon che lo propone in sconto del 43% rispetto al prezzo di listino. Per metterlo sulla scrivania oggi ti bastano solo 199 euro, una spesa davvero irrisoria se si considerano le sue caratteristiche.

PC desktop compatto: sconto 43% per HP Slim S01

Integra un comparto hardware che lo rende adatto anche alla produttività di base quotidiana (documenti, email e così via) oltre che all’intrattenimento multimediale (streaming, navigazione online) e allo studio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale per ricevere gli aggiornamenti. Di seguito le specifiche tecniche più importanti, per tutti gli altri dettagli dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Processore Intel Celeron J4025 con chip grafico Intel UHD 600;

4 GB di RAM DDR4;

SSD PCIe da 128 GB (espandibile con i due slot integrati);

moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless;

uscite video HDMI e VGA;

sei porte USB Type-A e jack audio.

Al prezzo finale di soli 199 euro (invece di 349 euro come da listino), HP Slim S01 è un affare da cogliere al volo. È merito dello sconto del 43% applicato in automatico dall’e-commerce. Non servono coupon né codici promozionali, devi solo metterlo nel carrello.

Se lo ordini adesso, entro domani potrai già mettere il PC desktop compatto sulla tua scrivania. Come scritto in apertura, si tratta di un’offerta esclsiva proposta da Amazon, che si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita.