HP Spectre x360: schermo da 16 pollici e GlamCam

HP ha annunciato il nuovo Spectre x360 con schermo da 16 pollici. Il convertibile (o 2-in-1) possiede molte caratteristiche interessanti, ma la novità più curiosa (anche per il nome scelto) è senza dubbio la webcam GlamCam da 5 megapixel. Essendo un notebook professionale non potevano mancare i processori Intel Core di undicesima generazione. Il produttore non ha comunicato quando arriverà in Europa.

HP Spectre x360: schermo OLED e GlamCam

Il nuovo Spectre x360 possiede uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 4K, rapporto di aspetto 16:10 e supporto VESA True Black HDR. C'è anche una versione con display IPS 3K touch per gli utenti con meno budget. Il telaio è in alluminio riciclato, mentre tastiera, cornici e speaker box sono stati realizzati con plastica recuperata dagli oceani.

La dotazione hardware comprende inoltre i processori Intel di undicesima generazione (fino al Core i7), 16 GB di RAM, SSD PCIe NVMe da 512 GB, memoria Intel Optane da 32 GB, scheda video (opzionale) NVIDIA GeForce RTX 3050, quattro altoparlanti B&O, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, card reader microSD, due porte USB Type-C (Thunderbolt 4) e uscita HDMI 2.0b.

Il notebook è indicato soprattutto per l'utenza professionale, quindi HP ha voluto migliorare l'esperienza d'uso con le videochiamate. La nuova webcam GlamCam da 5 megapixel, compatibile con Windows Hello, offre la Beauty Mode che permette di “ritoccare pelle, denti e occhi“. L'effetto è simile a quello che si ottiene applicando i filtri della fotocamera su smartphone o con alcune app.

Durante le videochiamate è possibile utilizzare anche le funzionalità Auto Frame (l'utente viene mantenuto all'interno dell'inquadratura) e la regolazione della luminosità del feed video. La luminosità dello schermo diminuisce automaticamente quando l'utente si allontana e lo schermo viene sfocato se c'è qualcuno che sbircia alle spalle. Un sensore rileva inoltre la presenza e assenza dell'utente davanti allo schermo, consentendo sblocco e blocco automatico del notebook.

Il sistema operativo è Windows 11. Lo Spectre x360 da 16 pollici sarà in vendita dal mese di ottobre. Il prezzo base è 1.639 dollari.