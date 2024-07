HP Victus 16 (i5, 16GB RAM, 512GB e RTX 4050): notebook in forte sconto (-600€)

Sconto da non perdere su Amazon su questo notebook HP Victus 16, pensato per il gaming e non solo, che puoi acquistare con un risparmio di ben 600 euro sul listino. Il prezzo fissato per oggi è di 899,99 euro invece di 1499,99. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Notebook HP Victus 16 in sconto: la scheda tecnica

Il notebook si presenta con un processore Intel Core i5-13500H con 12 core e 16 thread, capace di raggiungere una frequenza di boost fino a 4,7GHz, affiancato da 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e una SSD NVMe da 512GB con spazio a sufficienza e tempi di caricamento rapidissimi.

Cuore pulsante è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB GDDR6, con supporto al ray tracing migliorato e all’architettura NVIDIA RTX. Giochi e altri contenuti che saranno esaltati da uno schermo FHD da 16.1 pollici con refresh rate di 144Hz e tecnologia IPS.

Per quanto riguarda la connettività, HP Victus 16 è dotato di una varietà di porte, tra cui una USB Type-C, tre USB Type-A, una HDMI 2.0, una porta RJ-45 per connessioni Ethernet Gigabit, un combo cuffie/microfono, un lettore di schede SD e un AC Smart Pin.

Infine, la fotocamera HP Wide Vision 720p HD con riduzione del rumore temporale e microfoni digitali dual-array integrati è ideale per videoconferenze e videochiamate e da non sottovalutare i 3 mesi di PC Game Pass inclusi, con cui potrai accedere subito a una vasta libreria di giochi.

Un laptop perfetto per gaming e lavoro: oggi è in sconto a 899,99 euro invece di 1499,99. Una chicca da non perdere.