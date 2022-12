HP Z3700: ottimo mouse wireless, sconto 44%

Se hai bisogno di un mouse wireless affidabile per il lavoro, a casa, in ufficio o in mobilità, ti segnaliamo il modello HP Z3700 proposto oggi in forte sconto su Amazon. Progettato dal leader del settore PC, unisce un design elegante e ricercato a prestazioni senza compromessi.

Il tuo nuovo mouse wireless: HP Z3700

Tra le caratteristiche spicca il sensore da 1.200 dpi che garantisce una precisione estrema nella rilevazione dei movimenti. A questo si aggiungono dimensioni compatte (solo ‎10,1x6x2,5 centimetri) che lo rendono particolarmente adatto a essere trasportato nella borsa, nello zaino o nella custodia del notebook (il ricevitore USB si può nascondere nel dispositivo). Hai bisogno di conoscere altre informazioni? Dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Per l’alimentazione è sufficiente una batteria AA (inclusa nella confezione), con l’autonomia che arriva fino a 16 mesi prima di richiedere la sostituzione. In questo momento, il mouse wireless HP Z3700 è acquistabile su Amazon al prezzo finale di 13,99 euro invece di 24,99 euro, con uno sconto del 44% rispetto al listino.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni per gli abbonati Prime: se lo ordini subito, all’inizio della prossima settimana sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.