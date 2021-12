Huawei annuncia il MateBook X Pro 2022

Huawei ha annunciato il nuovo MateBook X Pro 2022. Il notebook di fascia alta introduce ulteriori miglioramenti rispetto all'ottimo MateBook X Pro 2021. Il produttore ha incrementato diagonale e risoluzione dello schermo, aggiornato il processore e integrato un sistema audio superiore. Sarà disponibile in Cina dall'inizio del 2022. Quasi sicuramente arriverà anche in Italia, ma al momento non c'è una data.

Huawei MateBook X Pro 2022: specifiche complete

Il MateBook X Pro 2022 possiede un design praticamente identico al modello precedente. Lo schermo da 14,2 pollici ha una risoluzione di 3120×2080 pixel e un refresh rate massimo di 90 Hz. L'incremento della diagonale ha comportato un leggero aumento delle dimensioni (310x221x15,5 millimetri), mentre il peso è 1,38 Kg. La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i5-1155G7 o i7-1195G7, 16 GB di RAM LPDDR4 e SSD PCIe NVMe da 512 GB o 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti sei altoparlanti, quattro microfoni con cancellazione del rumore, jack audio da 3,5 millimetri, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), webcam a 720p che supporta il riconoscimento facciale, quattro porta USB Type-C, tastiera retroilluminata e batteria da 60 Wh che supporta la ricarica rapida.

Il nuovo touch supporta sei gesture che consentono di effettuare altrettante operazioni: screenshot (doppio tap con una nocca), registrazione schermo (doppio tap con due nocche), modifica luminosità (swipe sul lato sinistro), modifica volume (swipe sul lato destro), scorrimento veloce dei video (swipe lungo il lato superiore) e apertura del centro notifiche (swipe dal lato destro verso sinistra). Il sistema operativo è ovviamente Windows 11.

Il MateBook X Pro 2022 sarà disponibile dal 6 gennaio in tre colori: Emerald, Space Gray e Silver. Il prezzo della configurazione base (Core i5. 16 GB di RAM e SSD da 512 GB) è 9.499 yuan, pari a circa 1.317 euro (tasse escluse).