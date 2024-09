Huawei annuncia i nuovi Watch G5, G5 Pro e D2

Durante l’evento organizzato a Barcellona, Huawei ha svelato tre nuovi smartwatch per il mercato europeo. I Watch GT 5 e GT 5 Pro condividono molte specifiche, ma il produttore cinese ha scelto materiali differenti per le casse. Il Watch D2 appartiene ad una fascia di prezzo leggermente inferiore, ma offre la misurazione della pressione sanguigna. Annunciata infine una versione Green del Watch Ultimate.

Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro

Il nuovo Huawei Watch GT 5 è disponibile con cassa in acciaio inossidabile e in due varianti da 41 e 46 millimetri. Lo schermo AMOLED ha una diagonale di 1,43 e 1,32 pollici (466×466 pixel), rispettivamente. Gli utenti possono scegliere cinturini in fluoroelastomero, pelle, tessuto e maglia milanese.

Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni 5ATM e IP69K. Non sono noti processore, RAM e storage. Integra diversi sensori per il monitoraggio della salute e le attività sportive: accelerometro, giroscopio, magnetometro, barometro, temperatura, luce ambientale e cardiofrequenzimetro ottico. Presenti inoltre i chip per Bluetooth 5.2, GPS, Galileo e NFC, altoparlante, microfono e batteria con ricarica wireless (autonomia fino a 14 giorni).

I dati sono registrati dall’app Huawei Health per Android e iOS. Il prezzo base è 249,00 euro.

Il Watch GT 5 Pro è invece disponibile con cassa in lega titanio (46 millimetri) e ceramica nanocristallina (42 millimetri). Le specifiche sono quasi identiche a quelle del modello base. Huawei ha aggiunto un sensore di profondità per le immersioni fino a 40 metri e le mappe dei campi da golf. Il prezzo base è 379,00 euro.

Huawei Watch D2

Il nuovo Huawei Watch D2 ha un design simile a quello di Apple Watch. Appartiene ovviamente ad una fascia di prezzo inferiore, ma offre una funzionalità assente nel dispositivo dell’azienda di Cupertino. È infatti il primo smartwatch al mondo con monitoraggio ambulatoriale della pressione arteriosa approvato da NMPA e MDR.

Utilizzando un piccolo airbag è possibile effettuare misurazioni della pressione sanguigna ad intervalli regolari, quando l’utente è in piedi, seduto o sdraiato. I sensori consentono altre misurazioni, tra cui frequenza cardiaca, ECG e livello di ossigeno nel sangue. Watch D2 ha uno schermo AMOLED da 1,82 pollici (480×408 pixel), cassa in lega di alluminio, Bluetooth 5.2 e NFC. Il prezzo è 399,99 euro.