Huawei annuncia il nuovo MateBook D 15

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo MateBook D 15 con processore Intel Core di 11esima generazione. Rispetto alla precedente generazione è stata incrementata la velocità, ma il design è rimasto invariato. Il produttore cinese ha inoltre svelato un nuovo MateBook 14. Per entrambi è possibile ottenere uno sconto e accessori in regalo.

Huawei MateBook D 15 e MateBook 14

Il nuovo Huawei MateBook D 15 conserva il design della precedente generazione. Il notebook ha un telaio in lega di alluminio e uno schermo FullView da 15,6 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel e certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free. Grazie allo spessore ridotto delle cornici su tre lati, lo screen-to-body ratio è dell’87%. Spessore e peso sono 16,9 millimetri e 1,6 Kg, rispettivamente.

Il notebook integra un processore Intel Core i5-1155G7 che raggiunge una frequenza massima di 4,5 GHz, leggermente superiore a quella del modello con processore Intel Core i5-1135G7. La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM e SSD PCIe da 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sono presenti anche due altoparlanti, webcam a 720p, lettore di impronte digitale, jack audio, uscita HDMI, tre porte USB Type-C e una porta USB Type-A. Il MateBook D 15 è disponibile su Huawei Store al prezzo di 799,00 euro. Fino al 31 gennaio è possibile avere uno sconto di 100 euro e il mouse Bluetooth in regalo.

Il MateBook 14 ha invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione 2K (2160×1440 pixel), processore Intel Core i5-1135G7, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il prezzo è 1.149 euro. In questo caso lo sconto è 150 euro, mentre il regalo è Huawei Sound Joy.

