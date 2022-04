Huawei annuncia il nuovo MatePad 10.4

Huawei ha annunciato una nuova versione del MatePad 10.4, tablet di fascia alta con schermo da 10,4 pollici che può soddisfare le esigenze di lavoro, studio e intrattenimento. Il dispositivo offre specifiche e funzionalità adatte sia all’utenza professionale che a quella consumer, come la condivisione dello schermo con il PC, i quattro altoparlanti e la stilo M-Pencil. Può essere già acquistato su Huawei Store.

Huawei MatePad 10.4: specifiche e prezzi

Il nuovo Huawei MatePad 10.4 ha uno schermo FullView da 10,4 poliici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel), screen-to-body ratio dell’84% e doppia certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free che attestano l’impatto minimo sugli occhi. La dotazione hardware comprende un processore octa core, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

Il tablet integra inoltre due fotocamere (posteriore da 13 megapixel e frontale da 8 megapixel), quattro altoparlanti Harman Kardon e tre microfoni con cancellazione del rumore. Gli utenti possono sfruttare queste caratteristiche per videoconferenze, lezioni online e intrattenimento (giochi, film e musica).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 e GPS. La batteria da 7.250 mAh supporta la ricarica rapida da 22,5 Watt tramite porta USB Type-C e offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video. Il sistema operativo è Harmony OS 2.

Gli utenti possono utilizzare varie funzionalità per la scrittura a mano libera in abbinamento alla stilo M-Pencil 2, tra cui FreeScript, Annotate e Take Snippet. Per migliorare la produttività è possibile sfruttare la funzionalità Multi-Window, aprendo quattro app contemporaneamente sullo schermo.

Il nuovo Huawei MatePad 10.4 è disponibile per l’acquisto sullo store del produttore. I prezzi sono 249,90 euro (4 GB di RAM e 64 GB di storage) e 299,90 euro (4 GB di RAM e 128 GB di storage). Fino al 10 maggio sarà possibile ricevere in regalo la MatePad Flip Cover.