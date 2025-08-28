Huawei Back to School 2025: sconti fino al 50% e coupon esclusivi

Torna puntuale anche nel 2025 la campagna Huawei Back to School, l’iniziativa che il brand dedica a studenti e professionisti in vista della ripresa di settembre. Fino al 30 settembre si possono trovare in sconto numerosi dispositivi — notebook, tablet, smartphone, smartwatch e accessori — con riduzioni molto consistenti rispetto ai prezzi di listino. Un’occasione perfetta sia per chi si prepara a tornare sui banchi di scuola o in aula universitaria, sia per chi cerca strumenti potenti e affidabili per il lavoro e il tempo libero.

Per i lettori di Telefonino.net c’è inoltre un vantaggio esclusivo: utilizzando il codice ATELEBTS10 si ottiene un ulteriore sconto del 10% sul totale. Gli studenti, attraverso la pagina Huawei Student Promotions, possono spingersi ancora più in là, arrivando fino al 12% di riduzione complessiva. Considerando l’ampiezza del catalogo coinvolto, che va dai prodotti entry-level fino alle soluzioni di fascia alta, il risparmio è tutt’altro che marginale.

Qui il link diretto alla pagina ufficiale della promozione, seguito da una selezione delle proposte che offrono secondo noi il miglior equilibrio tra prezzo e qualità.

Coupon extra disponibili:

10% su tutti i prodotti con codice APUNTOBTS10

12% per gli studenti, tramite la pagina dedicat Huawei Student Promotions

– NOTA: i prezzi riportati non includono il codice APUNTOBTS10, lo sconto studenti o eventuali coupon extra. Per visualizzare il prezzo finale occorre inserire l’articolo nel carrello e applicare il codice.

HUAWEI MateBook D16 2024

Un notebook pensato per chi cerca un ottimo compromesso tra costo e prestazioni. Il MateBook D16 2024 passa da 899 a 549 euro (cifra ulteriormente riducibile con i coupon).

Monta un processore Intel Core i5-12450H di 12ª generazione, con 16 GB di RAM e SSD NVMe da 512 GB. Lo schermo IPS da 16 pollici, in formato 16:10, offre una risoluzione di 1920×1200 pixel. La batteria da 56Wh si ricarica velocemente tramite l’adattatore USB-C da 65W incluso. Presenti anche tastiera full-size retroilluminata e webcam HD.

HUAWEI MateBook 14

Per chi preferisce un ultrabook elegante e leggero, il MateBook 14 scende a 799 euro dai 1099 di listino.

Il display OLED 2.8K touchscreen a 120 Hz regala immagini vivide e fluidità estrema, con supporto anche alla scrittura a mano. Con un peso di soli 1,31 kg e uno spessore di 14,5 mm, è facilissimo da trasportare.

La scheda tecnica include un Intel Core Ultra 5, 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, sufficienti anche per attività più complesse come l’editing o il multitasking pesante. La batteria da 70Wh arriva fino a 19 ore di autonomia, con una modalità di risparmio che aggiunge circa 90 minuti extra.

Per lo smart working, integra una fotocamera AI da 1080p con funzioni come Eye Contact e Personal Voice Enhancement, mentre l’antenna Metaline assicura un segnale Wi-Fi stabile anche in contesti difficili.

HUAWEI MatePad 11.5 2025

Tra i tablet, il MatePad 11.5 2025 rappresenta un ottimo equilibrio. Offre un display PaperMatte 2.5K a 120 Hz, confortevole e fluido, e una batteria da 10.100 mAh che arriva fino a 14 ore di video. Il corpo unibody in alluminio lo rende resistente e raffinato.

Non integra i servizi Google: per scaricare le app si utilizza la AppGallery di Huawei. Con il codice ABLAZETXZ50 si ottiene un ulteriore sconto di 50 euro (non già incluso nel prezzo indicato), mentre la promozione prevede anche 12 mesi di garanzia gratuita contro rottura del vetro. Prezzo: 299 euro (invece di 349).

HUAWEI MatePad 12X

Versione ancora più avanzata, il MatePad 12X PaperMatte Edition viene venduto già con tastiera e M-Pencil inclusi.

Il display PaperMatte da 12 pollici a 2.8K e 144 Hz riduce al minimo i riflessi, con immagini nitide e fluide. Il pacchetto tecnico comprende 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, mentre la batteria da 10.100 mAh garantisce circa 14 ore di autonomia con ricarica rapida a 66W. Prezzo promozionale: 449 euro (anziché 649).

HUAWEI Watch Fit 4 / Watch Fit 4 Pro

Il Watch Fit 4 Pro rappresenta la versione top della linea: scocca in titanio, vetro zaffiro, 3000 nits di luminosità, sensore ECG, resistenza all’acqua fino a 40 metri con modalità Freediving, doppio GPS e mappe offline a colori. Prezzo 249 euro (invece di 279), con cinturino extra incluso.

Il Watch Fit 4 standard rinuncia a materiali premium ed ECG, ma mantiene eleganza e funzioni chiave, con autonomia fino a 10 giorni e compatibilità Android/iOS. Prezzo: 139 euro (anziché 169), sempre con cinturino aggiuntivo incluso.

HUAWEI Watch GT 5

La nuova serie GT 5 (standard e Pro) introduce il sistema TruSense, che migliora ulteriormente il monitoraggio di parametri come frequenza cardiaca, ossigenazione e respirazione. Compatibile con Android e iOS, integra anche il Sunflower Positioning System, un evoluto sistema GNSS per attività outdoor senza smartphone.

Disponibile in cassa da 41 mm e 46 mm, il modello da 46 mm scende a 179 euro (da 249), mentre quello da 41 mm in pelle bianca passa da 259 a 179 euro. Entrambi includono un cinturino extra.

Il GT 5 Pro da 46 mm cala invece da 379 a 279 euro, con auricolari FreeBuds SE 2 inclusi. Tutta la linea consente di rispondere a SMS e chat WhatsApp, Telegram, Instagram e Messenger, anche tramite tastiera virtuale e Text-to-Speech.

HUAWEI FreeBuds Pro 4

Le FreeBuds Pro 4 sono le prime cuffie con brand Huawei Sound. Supportano trasmissione lossless fino a 2,3 Mbps (contro 1,5 Mbps della generazione precedente), grazie al codec L2HC 4.0 con tecnologia NearLink, certificato Hi-Res Wireless Audio e HWA Lossless.

I doppi driver True Sound coprono una gamma 14 Hz–48 kHz, con bassi profondi e alti definiti. L’ANC intelligente raggiunge fino a 100 dB di riduzione, potenziato da gommini in memory foam a tre strati (+30% di isolamento passivo).

Per le chiamate, quattro microfoni e un sensore a conduzione ossea garantiscono voci nitide. Sono presenti anche gesture smart come i comandi con movimenti della testa e la connessione multipoint. L’autonomia arriva a 33 ore con custodia e ANC disattivo.

Prezzo: 159 euro (anziché 199), con Huawei Band 10 in omaggio (nera o rosa).

HUAWEI Pura 70 ULTRA

La campagna si chiude con il Pura 70 Ultra in versione 16 GB RAM + 512 GB di storage, proposto a 999 euro anziché 1499.

Si tratta di uno smartphone con hardware di altissimo livello. Il SoC Kirin integrato è tra i migliori sul mercato, e grazie agli aggiornamenti software Huawei, l’uso delle app Google risulta praticamente invariato.

Il punto di forza resta il comparto fotografico: secondo i test DxOMark è il miglior smartphone in assoluto per foto e video, un primato che lo posiziona come riferimento nel settore.

Sul fronte connettività offre Dual SIM, 4G/LTE, Wi-Fi7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e USB-C, con lettore di impronte sotto lo schermo.

Questi sono solo alcuni esempi: l’intera selezione della campagna Back To School Huawei è disponibile cliccando qui.

