HUAWEI Band 11 al minimo storico su Amazon ancora per poco

Cerchi una smart band leggera e comoda che garantisca un’ottima batteria e diverse funzionalità per il fitness? Allora oggi è sicuramente il tuo giorno fortunato. In questo momento su Amazon c’è un’offerta strepitosa per la Huawei Band 11 che puoi avere a soli 49,90 euro, invece che 64,90 euro.

Si tratta del minimo storico registrato su Amazon e dunque non c’è davvero tempo da perdere. Risulta estremamente comoda quando la indossi e ti permetterà quindi di tenerla al polso perfino mentre dormi. È resistente all’acqua, ha un display ben visibile e un‘ottima batteria che arriva fino a due settimane. L’offerta è a tempo per cui non tardare.

Huawei Band 11: nessuna rinuncia e prezzo basso

Ciò che spicca è indubbiamente il suo rapporto qualità prezzo che in questo momento è difficile da battere. La Huawei Band 11 ha un generoso e luminoso display AMOLED da 1,62 pollici con refresh rate da 60 Hz e luminosità che arriva fino a 1500 nit. Ha un peso di appena 17 grammi e una cassa in lega di alluminio da 8,99 mm. Inoltre è impermeabile fino a 5 ATM.

È in grado di monitorare costantemente il sonno, la frequenza cardiaca e l‘ossigenazione nel sangue. Ha circa 100 modalità di allenamento precaricate e puoi anche vedere le notifiche di messaggi e chiamate direttamente sul display. La connessione Bluetooth è affidabile e grazie a una straordinaria autonomia potrai usarla fino a 14 giorni con una ricarica completa e 8 giorni di utilizzo standard.

Ci sarebbero diverse altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e a questa cifra la vorranno tutti. Dato che le unità disponibili non sono infinite vai subito su Amazon e acquista la tua Huawei Band 11 a soli 49,90 euro, invece che 64,90 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.