Con Huawei Band 6 ti tieni in forma ad un prezzo ridicolo: -38% di sconto

Huawei Band 6 può diventare il polso della tua salute: grazie ad un’offerta eccezionale, ti porti a casa questo smartband completo a soli 36,90€. Venduto e spedito da Amazon, sarà a casa tua nel giro di 24 ore se sei un abbonato Prime.

Huawei Band 6: attività fisica, monitoraggio del cuore e molto altro ancora con questo smartband

Arriva l’estate e la voglia di fare attività fisica all’aria aperta. Perché non dotarsi dunque di un ottimo smartband che possa fornirci tutto il supporto e le informazioni di cui abbiamo bisogno? Huawei Band 6 ti permette di scegliere tra 96 diverse modalità di allenamento, monitorando nel frattempo la frequenza cardiaca, le calorie e molto altro ancora.

Tutti i dati raccolti vengono registrati e analizzati attraverso grafici intuitivi che puoi monitorare grazie ad un’applicazione da installare nel tuo smartphone. Tra le informazioni troverai dati sulla frequenza cardiaca, il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue 24 ore su 24, dello stress e del sonno. Merito di tecnologie di ultima generazione utilizzate dall’azienda cinese, pronte a fornici sempre dati aggiornati e precisi.

L’applicazione Huawei Health è compatibile con smartphone iOS e Android, in modo da usare la tua smartband veramente al massimo delle sue funzioni. Al suo interno, troverai infatti anche delle informazioni relative ai tuoi allenamenti ed eventuali suggerimenti su come ottenere gli obiettivi prefissati.

Tutto questo, come detto, può essere tuo in offerta eccezionale e limitata nel tempo al prezzo di 36,90€, grazie ad uno sconto del 38% già applicato sul costo di listino. Un personal trainer digitale da non perdere per niente al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.