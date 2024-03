HUAWEI Band 8 SCONTATISSIMO con le offerte Amazon: tutto al polso

Uno straordinario accessorio da indossare e di cui non fare mai a meno. Con Huawei Band 8 hai tutto quello che ti occorre non solo a portata di occhio ma anche di polso visto che non ne fai più a meno una volta che lo provi. Perfetto sia per lui che per lei, a questo prezzo? Una vera occasione.

Con la Festa delle Offerte di Primavera su Amazon il prezzo crolla. Con uno sconto del 34% sul prezzo di listino, oggi lo fai diventare tuo a soli 39€. Non perdere un secondo e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Huawei Band 8, una smart band con tutto al posto giusto

Questo accessorio di Huawei io lo definirei come un ibrido. Viene venduto come una smart band ma se noi dal suo design, non ha nulla in meno di uno smartwatch più comune. In ogni caso il fatto è uno: come accessorio è eccezionale e al polso sa fare la differenza.

In modo particolare, questo piccolo ma grande dispositivo ha un display allungato che oltre a poter essere personalizzato è luminoso, colorato e vivace. Leggere le varie informazioni è un attimo e visto che al suo interno ha sensori dedicati ad ogni movimento, questo torna decisamente utile.

In modo particolare hai indicatori per il sonno, il cuore, l’attività sportiva e tanto altro ancora. Fai swipe con il dito e sincronizza i dati sia su Android che iOS senza problemi.

Per completare il quadro sappi che ha una batteria che dura due settimane.

Collegati al volo su Amazon e acquista il tuo Huawei Band 8 a soli 39€ con lo sconto del 34% che c’è ora.

