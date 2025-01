Huawei Band 9 al polso è un COACH: salute, sport e tanto altro a 39€

Una smart band di tutto rispetto: perfetta da indossare tutti i giorni e con le funzioni più salienti per non dire di no a un accessorio che dà un valore aggiuntivo alla vita quotidiana. Huawei Band 9 è quel prodotto a cui non rinunciare, soprattutto ora che costa così poco. Puoi acquistarla con soli 39€ su Amazon approfittando del ribasso del 34% sul prezzo di listino, cosa aspetti? Aggiungila ora al carrello.

Huawei Band 9, la smart band perfetta al polso

È originale e creativa con questo cinturino che cattura subito l’occhio e rende l’utilizzo quotidiano una favola. Pensa che non devi preoccuparti neanche della taglia perché si adatta ai polsi maschili come quelli femminili in una sola mossa. Di qualità e soprattutto con sensori avanzati così da avere al polso un tracker dedicato a vari aspetti della vita.

Inizio subito col dirti che hai a disposizione un display allungato e bello ampio. Luminoso con colori vivaci e possibilità di personalizzarlo a tuo piacimento. Con un solo dito scorri nel menù ed hai a portata di vista ogni informazione ed ogni dato che tu voglia.

Ma il vero punto forte, in fin dei conti, è ciò che trovi al suo interno ossia una serie di sensori che rendono la tua vita super monitorata. Con 100 modalità diverse puoi allenarti a più non posso sapendo quante calore bruci, i passi che fai, le distanze percorse e ulteriori informazioni. Per quel che riguarda la salute, invece, con il monitoraggio continuo di sonno, livello di ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca è come avere un dottore a portata di polso.

Poi, naturalmente, non viene lasciata da parte la vita quotidiana con una serie di funzioni che ti lascio scoprire da solo. Aggiungo soltanto che ha un’autonomia di 2 settimane e può essere abbinato sia ad Android che iOS.

Cosa aspetti? Collegati e acquista immediatamente il tuo Huawei Band 9 a soli 39€ su Amazon, cogli lo sconto del 34% con un click.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.