Huawei FreeArc: prenota i nuovi auricolari su Amazon con uno sconto

Stanno per arrivare i nuovi auricolari wireless open ear Huawei FreeArc: su Amazon sono aperti in esclusiva i preordini uno sconto eccezionale. Puoi averli infatti a soli 99 euro invece di 119 per godere di un paio di auricolari dalla forma innovativa ideale per qualsiasi genere di utilizzo, in particolare per l’attività sportiva.

Huawei FreeArc: le caratteristiche degli auricolari

Questi auricolari sono pensati per te che sei sempre in movimento con una vestibilità stabile grazie al loro design triangolare a 140°, che li mantiene fermi anche durante gli allenamenti più intensi. L’ergonomia è studiata su oltre 10.000 forme di auricolari: l’adattamento alle tue orecchie è dunque garantito.

Lo speciale design open-ear permette di ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza perdere la percezione dell’ambiente circostante, ideale per chi corre in strada o lavora in spazi condivisi. Con l’impermeabilità IP57 resistono a pioggia e sudore rendendoli perfetti per ogni genere di allenamento. Non delude la qualità audio, con chiamate nitide anche a lunga distanza e grazie all’innovativa antenna a doppio risonatore Huawei.

Con una sola ricarica, inoltre, questi auricolari offrono fino a 7 ore di autonomia, con la custodia di ricarica che ne estende l’uso fino a 28 ore complessive. E se hai poco tempo bastano soltanto 10 minuti per avere fino a 3 ore di ascolto.

Con connettività multidispositivo, gli auricolari Huawei FreeArc sono la soluzione ideale per sport, lavoro e tempo libero: prenotali adesso in offerta a 99 euro.