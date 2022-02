Huawei FreeBuds 4i: auricolari ANC ad un prezzo incredibile

Esiste una soluzione per avere delle feature da top di gamma ad un prezzo accessibile per ascoltare la musica con la libertà del wireless: Huawei FreeBuds 4i. Auricolari che non rinunciano alla qualità e alla funzionalità delle migliori cuffie sul mercato, oggi disponibili a meno di 60 euro su Amazon.

Huawei FreeBuds 4i: caratteristiche tecniche

La soluzione di Huawei ha un design compatto ed estremamente leggero per garantire il massimo confort anche durante le lunghe sessioni di ascolto, senza accusare alcuna pressione. Si tratta di auricolari in-ear con cancellazione del rumore attiva (ANC). Questo consente di ridurre sensibilmente il disturbo ambientale, così da concentrarsi esclusivamente sulla musica. Non manca, però, la modalità Aware che consente con un semplice tocco di disattivare l’ANC in modo da riacquisire la consapevolezza dell’ambiente circostante. Non mancano ovviamente i microfoni integrati, anche loro con cancellazione del rumore e AI. Sfruttano l’intelligenza artificiale per captare la voce ed eliminare qualsiasi altro rumore esterno per una voce chiara e cristallina durante le conversazioni.

A garantire la qualità del suono ci pensano due driver da 10mm realizzati in polimero. Il design semi-aperto riduce la pressione, fornendo bassi incisivi, ma precisi con medi e alti bilanciati per un ascolto ottimale. I comandi sono completamente touch e consentono di gestire tracce, chiamate, assistenti vocali e cancellazione del rumore. Non manca neanche una modalità a bassa latenza che consente una sincronia perfetta tra suono e immagini visualizzate a schermo. Si tratta di una modalità indispensabile soprattutto per i giocatori mobile più esigenti. Ottima anche la batteria che fornisce 4 ore di riproduzione continua, per un totale di 22 ore di autonomia grazie alla custodia di ricarica. Non manca, infine, la ricarica rapida che in soli 10 minuti fornisce ben 4 ore di ascolto.

Grazie ad uno sconto del 33%, le Huawei FreeBuds 4i sono disponibili su Amazon a soli 59,90 euro per un risparmio di circa 30 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.