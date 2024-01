HUAWEI FreeBuds 5i: auricolari top di gamma al MINIMO STORICO su Amazon

Oggi vi segnaliamo un’occasione unica di portarvi a casa degli auricolari Bluetooth di qualità eccellente a un prezzo decisamente vantaggioso e mai visto prima. Quindi prima che l’offerta scada andate su Amazon e acquistate i bellissimi HUAWEI FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro. Il prezzo finale è frutto di uno sconto del 12% sul prezzo più basso recente, quindi capite bene come la promozione sia assolutamente imperdibile.

HUAWEI FreeBuds 5i: caratteristiche principali

Non c’è dubbio che queste cuffiette senza fili siano fantastiche e quindi a questo prezzo non c’è nemmeno da pensarci. Godono di ben 3 modalità di cancellazione del rumore che potrete impostare in base alle vostre esigenze. Le potete anche connettere a due dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all’altro senza la necessità di scollegarle e ricollegarle.

Sono comodi, grazie anche dei morbidi inserti in silicone che potrete scegliere in 3 diverse misure. Offrono una resistenza all’acqua certificata IP54, per cui le potete tranquillamente indossare mentre fate sport all’aria aperta e godono di un’autonomia di ben 28 ore totali e 4 ore con una ricarica singola di 15 minuti. Infine grazie ai comandi touch, controllate gli auricolari con semplicità estrema, senza dover estrarre ogni volta il telefono

Insomma non c’è proprio tempo da perdere perché il prezzo è assurdo. Andate subito su Amazon e acquistate gli auricolari Bluetooth HUAWEI FreeBuds 5i a soli 69,90 euro, invece che 99,99 euro. Se completate l’ordine adesso le riceverete a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.