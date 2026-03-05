HUAWEI FreeBuds 6i con ANC, connessione multipla e 35h di audio ora in sconto

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tantissimi in commercio e dato che non è sempre facile trovare il giusto modello per le proprie esigenze abbiamo deciso di segnalarti questa promozione. Se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello i HUAWEI FreeBuds 6i a soli 54,90 euro, invece che 69 euro.

Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale ed è poi quello che ti abbiamo segnalato sopra. Quindi ora potrai risparmiare più di 14 euro sul totale e acquistare questi fantastici auricolari wireless al prezzo più basso di sempre. Sono comodi e garantiscono un audio eccezionale sia per ascoltare la musica che per fare chiamate. Assolutamente da non perdere.

HUAWEI FreeBuds 6i: suono equilibrato e prezzo ottimo

I HUAWEI FreeBuds 6i garantiscono un suono potente e preciso con bassi corposi e alti medi cristallini per ascoltare la musica e per fare chiamate. La cancellazione attiva del rumore ti consentirà di usarle in qualsiasi posto tu sia senza nessun problema. I microfoni interni riescono a gestire perfettamente le chiamate e chi ti ascolta udrà la tua voce senza disturbi.

Offrono una connessione multi-dispositivo che risulta anche affidabile e senza latenza. Potrai dunque usarle per guardare film e serie TV con audio e video sincronizzato. Sono resistenti all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP54 per cui le puoi usare tranquillamente per fare attività sportive. E godono di una batteria che arriva a 35 ore con la custodia, 8 ore con una singola ricarica e 4 ore in appena 10 minuti di ricarica.

Che stai aspettando dunque? Chiaramente a questo prezzo li vorranno tutti e le unità disponibili non sono certo infinite. Perciò vai ora su Amazon e acquista i tuoi HUAWEI FreeBuds 6i a soli 54,90 euro, invece che 69 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.