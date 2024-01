HUAWEI FreeBuds SE 2 in offerta su Amazon: auricolari compatti e potenti al MINIMO STORICO

La quantità di prodotti audio in offerta su Amazon è incredibile! Non ci credi? Ebbene, sappi che oltre alla soundbar LG SQC2 al 40% in meno sul portale di e-commerce americano puoi trovare anche gli auricolari Huawei FreeBuds SE 2 di fascia medio-bassa al prezzo più basso di sempre. Lo sconto è minimo, ma meglio non lasciarselo sfuggire! Se sei alla ricerca di cuffiette nuove di zecca, questo è il momento giusto per completare il tuo acquisto!

Le caratteristiche di Huawei FreeBuds SE 2

L’offerta Amazon riguardante Huawei FreeBuds SE 2 è davvero intrigante, poiché questi auricolari dal peso limitato a 3,8 grammi per gemma riescono a garantire un audio stabile e di buona qualità con qualsiasi brano e contenuto audio, chiamate e video social inclusi. A definire questa alta affidabilità è anche la robusta connessione Bluetooth 5.3.

Lato autonomia il produttore afferma che gli auricolari possono offrire fino a 3 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica e fino a 9 ore con una singola ricarica, mentre il massimo tempo di utilizzo è pari a 40 ore con tutti i cicli offerti dalla custodia. Infine, si segnala la resistenza a polvere e schizzi garantita da misure di protezione IP54.

Quanto costano questi auricolari del marchio cinese? Esattamente 39 euro, contro il prezzo consigliato di 49 euro e minimo più recente di 44 euro. La consegna è garantita a costo zero ai clienti Prime in pochi giorni e la promozione vale sia sul modello colore Bianco, sia sul modello Blu.

