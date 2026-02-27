 HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3: il meglio per musica e chiamate
Oggi puoi avere le HUAWEI FreeClip 2 e le FreeBuds SE 3 a un ottimo prezzo su Amazon e potrai goderti un'esperienza coinvolgente per musica e chiamate.
Oggi abbiamo deciso di portare alla tua attenzione questo bundle che ti permette di acquistare due cuffiette Bluetooth eccezionali a un ottimo prezzo. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello le HUAWEI FreeClip 2 e le FreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 248 euro.

Proprio come ti abbiamo descritto sopra queste due cuffiette Bluetooth, acquistate separatamente, costerebbero 248 euro. Quindi oggi avrai la possibilità di avvalerti di uno sconto che ti fa risparmiare 49 euro sul totale. In pratica avrai le FreeBuds SE 3 in omaggio. E potrei anche acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

HUAWEI FreeClip 2 + FreeBuds SE 3 in omaggio

Con le cuffiette Bluetooth HUAWEI FreeClip 2 potrai goderti la musica in qualsiasi ambiente senza disturbi e potrai vivere un’esperienza indimenticabile. Sono dotate sia della cancellazione del rumore che della modalità trasparenza che puoi quindi selezionare in base alle tue esigenze. Il design ad anello le mantiene perfettamente ancorate garantendo il massimo del comfort. E poi avvalerti di ben 9 ore con una singola ricarica e 38 ore con la custodia.

Le FreeBuds SE 3 sono una versione più economica ma che comunque riescono a offrire un ottimo audio e una connessione immediata e senza latenza con i tuoi dispositivi. Ogni auricolare pesa solo 3,8 grammi e si adattano perfettamente alle orecchie. Sono impermeabili con certificazione di grado IP54, garantiscono la connessione multi dispositivo e potrai avere 3 di ascolto con appena 10 minuti di ricarica rapida.

Questa è sicuramente una promozione più unica che rara e per non rischiare di perderla devi fare alla svelta. Quindi dirigiti immediatamente su Amazon e acquista le tue HUAWEI FreeClip 2 e le FreeBuds SE 3 a soli 199 euro, invece che 248 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

