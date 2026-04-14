D'oro e con la bandiera USA: come sarà lo smartphone di Trump

Trascorso quasi un anno dal suo annuncio iniziale, lo smartphone della famiglia Trump finalmente ha un design definitivo. L’immagine qui sotto immortala il Trump Mobile T1. È trascorso parecchio tempo da quando sono trapelate le ultime notizie in merito, ma oggi possiamo affermare che l’idea non è stata abbandonata. Non sappiamo ancora quando arriverà, ma il restyling del sito ufficiale conferma che il progetto non è stato abbandonato.

Trump Mobile T1: ecco il design dello smartphone

Di colore oro e con una bandiera degli Stati Uniti sulla parte posteriore, integra una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel sul retro. Davanti ci sono invece un display OLED da 6,78 pollici (120 Hz) e una selfie camera frontale sempre da 50 megapixel. Tra le altre specifiche tecniche rivelate figurano la batteria da 5.000 mAh con ricarica da 30 W, il processore della serie Qualcomm Snapdragon 7, 512 GB di memoria interna, un lettore di impronte digitali e il supporto al riconoscimento facciale con l’AI. Il sistema operativo sarà Android, non è dato sapere se con qualche personalizzazione a livello di interfaccia.

Non si sa ancora nemmeno quando arriverà. È però certo che sarà venduto al prezzo di 499 dollari, con la possibilità di prenotare la propria unità anticipando 100 dollari. Potrebbe diventare un pezzo da collezione.

T1 è il nome dello smartphone, ma le ambizioni di Trump Mobile vanno oltre la commercializzazione di un dispositivo. Si tratta a tutti gli effetti di un operatore virtuale che fa leva sulle infrastrutture di AT&T, Verizon e T-Mobile per offrire connettività 5G in tutto il territorio degli Stati Uniti.

Tornando al telefono, si tratta di un progetto che coinvolge direttamente due figli del presidente, ovvero Donald Trump Jr. ed Eric Trump. In passato ha fatto discutere che la scritta Made in USA sia scomparsa dal sito ufficiale, probabilmente per questioni legate alla fornitura dei componenti dal mercato cinese.