Google Pixel 9 Pro XL: il top di gamma che vogliono tutti ora a un prezzo accessibile

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione straordinaria per avere uno smartphone top di gamma eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Se vai immediatamente su eBay puoi mettere nel tuo carrello il Google Pixel 9 Pro XL a 670,26 euro, invece che 1.199 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento.

Il prezzo di listino lo puoi vedere tranquillamente sullo store ufficiale di Google ed è poi quello che ti abbiamo descritto sopra. Perciò adesso avrai la possibilità di risparmiare circa 529 eruo sul totale. E se preferisci puoi pagare in tre comode rate da 235,18 euro a interessi zero con Klarna.

Google Pixel 9 Pro XL a un prezzo mai visto

Per il prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi sicuramente il Google Pixel 9 Pro XL è il migliore acquisto nella categoria dei top di gamma. Garantisce prestazioni straordinarie e un comparto fotografico eccellente. Inoltre la versione XL offre un generoso display OLED LTPO da 6,8 pollici con refresh rate che arriva fino a 120 Hz e luminosità massima di 2000 nit. Avrai in mano quasi un tablet mini.

Viene poi sostenuto dal potente processore Tensor G4 di Google con Titan M2, 16 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB. Come dicevamo potrai scattare foto sensazionali grazie a una fotocamera posteriore principale da 50 MP con ultra grandangolare da 48 MP, periscopica con zoom sempre da 48 MP e fotocamera frontale da 42 MP. La batteria invece è da 5060 mAh con la ricarica rapida da 45 W. Senza dimenticare che ha la protezione IP68 per resistere all’acqua e alla polvere.

Insomma un grandissimo smartphone che, per il prezzo di oggi, è indubbiamente un best buy. Perciò vola su eBay e acquista il tuo Google Pixel 9 Pro XL a 670,26 euro, invece che 1.199 euro, inserendo il codice promozionale APR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare la spedizione.