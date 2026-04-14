 A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso
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A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso

A questo prezzo, in offerta speciale con coupon su eBay, il Samsung Galaxy S25 Edge, ultra leggero e sottile, ha davvero tanto senso.
A questo prezzo su eBay il Samsung Galaxy S25 Edge ha senso
Tecnologia Mobile
A questo prezzo, in offerta speciale con coupon su eBay, il Samsung Galaxy S25 Edge, ultra leggero e sottile, ha davvero tanto senso.

Sottile, leggero e potente! Il Samsung Galaxy S25 Edge è lo smartphone che, dal giorno della sua uscita, ha diviso gli utenti per il prezzo. Oggi però, grazie all’offerta su eBay con coupon, ha un senso. Acquistalo a soli 582 euro con APR26! Inserendo questo codice promozionale ottieni un extra sconto sul prezzo già in offerta. Niente male vero? Allora non perdere tempo! Sta andando letteralmente a ruba.

Acquista il Galaxy S25 Edge

La versione in promozione è quella da 12GB di RAM, perfetta per gestire in maniera fluida e veloce app e giochi anche in multitasking, e 256GB di ROM, ideale per scaricare app e giochi oltre che conservare i tuoi contenuti multimediali in sicurezza. L’elegante colorazione Titanium Jetblack gli conferisce un design premium di altissima qualità e le dimensioni compatte e sottili confermano una piacevolezza al tatto e durante l’uso.

Samsung Galaxy S25 Edge: sottile non significa costoso

Il Samsung Galaxy S25 Edge è un vero e proprio capolavoro tecnologico racchiuso in un dispositivo ultra-sottile con spessore di soli 5,8 millimetri. Il design è stato ottimizzato per includere comunque una fotocamera da 200 MP che scatta foto incredibili e di altissima qualità senza che tu debba per forza essere un professionista. Sottilissimo anche il prezzo: solo 582 euro con APR26 su eBay!

Acquista il Galaxy S25 Edge

Il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, progettato per Galaxy, è il pezzo forte che si nasconde sotto la scocca, ma che fa sentire la sua potenza ad ogni utilizzo. Questo smartphone non si stanca di regalarti prestazioni eccellenti e un’esperienza sempre fluida nell’ecosistema Samsung. Ritrova il piacere di utilizzare lo smartphone ogni giorno grazie alla Galaxy AI che semplifica ogni aspetto della tua vita.

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Goditi tutto quello che ami da un super display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici e con risoluzione a 3120 x 1440 pixel Quad HD+. Non perdere altro tempo! Sfrutta l’offerta eBay per acquistarlo ora a soli 582 euro con APR26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
14 apr 2026
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