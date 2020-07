La prima metà dell’anno si è chiusa con il segno positivo per Huawei: +13,1% di crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerge da un breve comunicato ufficiale distribuito dal gruppo cinese nella serata di ieri. 64,88 miliardi di dollari sono finite nelle casse della società: il 35% della cifra è attribuito al business carrier, l’8% a quello enterprise e il 56% a quello consumer. L’utile netto si è attestato al 9,2% in salita rispetto all’8,7% di un anno fa.

Huawei: H1 2020 in positivo, nonostante tutto

Non sono stati resi noti nel dettaglio i numeri relativi alle singole attività, ma nel testo c’è un chiaro riferimento a come la crisi sanitaria abbia incrementato la domanda di tecnologia in grado di supportare le persone e le aziende nel quotidiano: per lo smart working, per la didattica a distanza e per la comunicazione da remoto. Uno scenario in cui è essenziale poter contare sulla connettività.

Mentre i paesi di tutto il mondo stanno affrontando la pandemia di COVID-19, le tecnologie ICT sono diventate non solo strumenti cruciali per combattere il virus, ma anche un motore per la ripresa economica. Huawei ha ribadito il proprio impegno per collaborare con operatori e partner industriali al fine di mantenere stabile l’operatività delle reti, per accelerare la trasformazione digitale e per supportare gli sforzi nel contenimento dei contagi così da poter riavviare le economie locali.

Nessuna dichiarazione nemmeno in merito alle difficoltà che Huawei sta affrontando a livello globale sul fronte diplomatico e politico: dal ban degli Stati Uniti con tutto ciò che ne consegue alla scelta del principale operatore italiano di non coinvolgere l’azienda nell’allestimento delle sue reti 5G.