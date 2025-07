Huawei lancia gli Sconti Estivi: promozioni su smartwatch, cuffie e laptop con codici esclusivi

Huawei ha dato il via a una campagna promozionale estiva sul proprio store ufficiale, con una selezione di offerte su alcuni dei suoi prodotti di punta. Smartwatch, cuffie e PC portatili sono al centro dell’iniziativa, con sconti consistenti e codici promozionali da utilizzare in fase di acquisto.

Le offerte in evidenza sullo store Huawei

Tra i prodotti protagonisti della promozione c’è Huawei Watch GT5 Pro, nella versione Black da 46mm. Lo smartwatch, noto per il design elegante e le funzionalità avanzate, può essere acquistato a 245€, applicando il codice sconto ABLAZE12 al momento del checkout. Oltre al ribasso di 134 euro sul prezzo di listino, l’offerta include anche un paio di FreeBuds SE 2 in omaggio.

Anche le nuove Huawei FreeArc, le cuffie open-ear pensate per chi cerca uno stile unico e un’esperienza d’ascolto confortevole, rientrano nella campagna. Grazie allo stesso codice ABLAZE12, il prezzo scende a 69€, con un risparmio di 50 euro rispetto al listino. Il design è tra i più originali del segmento, con un’attenzione particolare anche all’estetica.

Per chi invece ha bisogno di un portatile versatile e prestazionale, la promozione coinvolge anche il MateBook D16 2024, uno dei notebook più apprezzati del marchio. Dotato di display da 16 pollici, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, è adatto sia allo studio che al lavoro quotidiano. Applicando il codice ABLAZE12, il prezzo finale è di 500€, con un risparmio netto di 400 euro rispetto al prezzo originale di 899€.

Come accedere alle offerte

Per usufruire delle promozioni è sufficiente visitare il sito ufficiale Huawei, aggiungere al carrello i prodotti desiderati e inserire il codice ABLAZE12 in fase di pagamento. Le offerte sono valide fino a esaurimento scorte e rappresentano una delle occasioni più interessanti degli ultimi mesi per chi è in cerca di tecnologia Huawei a prezzo scontato.

In collaborazione con Huawei.