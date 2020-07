Al debutto nel nostro paese l’iniziativa Learn ON in Italy di Huawei, un programma di corsi online gratuiti che offre a chiunque la possibilità di acquisire skill e conoscenze su temi come 5G, intelligenza artificiale, Internet of Things, cloud computing e Big Data. Al termine del percorso si otterrà la certificazione HCIA (Huawei Certified ICT Associate) riconosciuta a livello globale.

Huawei, Learn ON in Italy: 5G, IA, IoT, cloud e Big Data

Un progetto che si inserisce in un contesto come quello nostrano tutt’altro che incoraggiante per quanto riguarda le competenze digitali: secondo l’edizione 2020 del Digital Economy and Society Index, l’Italia non solo non è stata in grado di colmare nel corso del 2019 le lacune già emerse in passato, ma è anche scivolata all’ultimo posto della classifica europea.

L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio che già vede il gruppo collaborare nel nostro paese con 15 università mettendo in campo programmi di training come Seeds for the Future e Huawei ICT Academy. Di seguito le quattro fasi in cui è articolata quella annunciata oggi:

Corsi online di auto apprendimento; Live Webinar per la preparazione all’esame; test preliminari per ottenere il voucher di ammissione all’esame finale; esame online per conseguire la Certificazione HCIA.

Maggiori informazioni a proposito di Learn ON in Italy e le modalità di partecipazione ai corsi possono essere consultate sul sito ufficiale messo online da Huawei.