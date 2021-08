Huawei Matebook 14 2021 al MINIMO STORICO: uno spettacolo

Huawei MateBook 14 2021 è in promozione su Amazon a soli €999,00. Grazie a un importante sconto che ammonta a ben €400 hai l'occasione di portarti a casa un gioiello a prezzo ridotto. Con le spedizioni gratuite in tutta Italia lo ricevi in appena qualche giorno lavorativo, ma affrettati perché l'offerta è a tempo.

Un laptop a cui non manca praticamente nulla: Huawei MateBook 14 2021

La nuovissima versione aggiornata del MateBook 14 è disponibile su Amazon in tutto il suo splendore. Questa colorazione grigia lo rende subito elegantissimo, infatti ti basterà a dargli un'occhiata per rimanerne veramente colpito. Con una scheda tecnica avanzata ti permette di fare tutto ciò che ami senza incontrare alcun problema.

In particolar modo ti mette a disposizione un display 14 pollici in risoluzione 2k full view. Questo significa che non devi scendere a compromessi in nessun campo. Particolarità di questo dispositivo è che la webcam frontale è stata integrata nella tastiera così che tu possa avere il massimo dal pannello che presenta delle cornici ultrasottili.

Al suo interno non può mancare un Intel core i7 di undicesima generazione che viene abbinato a ben 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD per prestazioni scattanti e dinamiche. Potrei fare veramente ciò che vorrai viste le componenti tecniche molto elevate. Ti farà piacere sapere che, inoltre, trovi già installato tutto il pacchetto Microsoft 365 con in aggiunta un terabyte di spazio per salvare tutti i tuoi file nel cloud e averli sempre a portata di mano.

Tra le altre caratteristiche degni di nota c'è il multi-touch ad alta precisione integrato nel display, la presenza di ben cinque porte che ti permettono un'autonomia elevata e l'integrazione di una batteria che ti fornisce fino a 11 ore d'indipendenza quando sei fuori casa. Con la ricarica rapida annessa ritorna operativo in pochissimo tempo.

Acquista subito il tuo Huawei MateBook 14 2021 su Amazon a soli €999. Lo ordini e lo ricevi a casa in uno o due giorni lavorativi se sei membro Prime. Se invece sei cliente sta andando sappi che hai comunque le spedizioni gratuite.