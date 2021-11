HUAWEI MateBook 14 (2021): PREZZACCIO Amazon -420€

Se sei alla ricerca di un laptop economico, tira dritto e passa altrove: qui è dove ti segnaliamo l'offerta davvero ghiotta su un portatile top di gamma, il modello HUAWEI MateBook 14 (2021) proposto oggi da Amazon con addirittura uno sconto di ben 420 euro sul prezzo di listino.

Laptop di livello assoluto: MAXI SCONTO prima del Black Friday

È sufficiente dare uno sguardo alle specifiche tecniche per capire che ci si trova di fronte all'alleato perfetto per le sessioni di produttività più intense: display 2K (2160×1440 pixel) FullView da 14 pollici, processore Intel Core i7-1165G7 di indicesima generazione, GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM, SSD PCIe NVMe da 512 GB per l'archiviazione dei dati, tastiera retroilluminata, ampio touchpad multitouch, webcam 720p a incasso, due altoparlanti, quattro microfoni, WiFi 6, Bluetooth 5.1, porte USB 3.2 e Type-C, uscita video HDMI, jack audio da 3,5 mm e batteria da 56 Wh. Per gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale e possibilità di eseguire l'aggiornamento gratuito a Windows 11. Tutto questo nel design sottile ed elegante di HUAWEI MateBook 14 (2021), oggi proposto da Amazon al prezzo di 978,99 euro invece di 1.399,00 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita: non c'è bisogno di aspettare il Black Friday.