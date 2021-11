Xiaomi Mi Watch Lite: IRRINUNCIABILE a questo PREZZO (-43%)

Occasione imperdibile oggi su Amazon per chi cerca uno smartwatch unisex completo e versatile da regalare, regalarsi o da far trovare sotto l'albero (portarsi avanti con i regali di Natale è sempre una buona idea): il modello Xiaomi Mi Watch Lite è disponibile con il 43% di sconto sul prezzo di listino.

È già Black Friday: Xiaomi Mi Watch Lite a prezzo stracciato

Tra le caratteristiche più importanti segnaliamo la presenza del GPS per rilevare con precisione distanza percorsa e prestazioni durante le sessioni di allenamento, il cardiofrequenzimetro per il monitoraggio costante del battito cardiaco, il controllo della qualità del sonno, il supporto a undici modalità di allenamento, consigli sugli esercizi di respirazione da eseguire per alleviare lo stress e la ricezione delle notifiche dallo smartphone.

Il tutto racchiuso in un design impermeabile, con display a colori da 1,4 pollici (personalizzabile) e autonomia che arriva a nove giorni con una sola ricarica. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi tutte nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Xiaomi Mi Watch Lite al prezzo di soli 39,99 euro invece di 69,99 euro come da listino. Non sappiamo per quanto durerà l'offerta. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita: il momento giusto per metterlo al polso è questo, non devi aspettare il Black Friday.