Il catalogo laptop del brand si amplia oggi con la presentazione ufficiale di HUAWEI MateBook 14s, nuovo modello indirizzato in maniera esplicita all'ambito della produttività. Subito disponibile anche in Italia (più avanti nell'articolo i dettagli su preordini e prezzi), unisce un design ricercato a un comparto hardware assemblato per poter gestire con disinvoltura ogni carico dilavoro.

HUAWEI MateBook 14s: specifiche, immagini e prezzo

Tra le specifiche tecniche trovano posto un display FullView 2.5K touch con fattore di forma 3:2, risoluzione 2520×1680 pixel (213 ppi) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, processori Intel Core di undicesima generazione (i5-11300H o i7-11370H), grafica dedicata Intel Iris Xe, 8 o 16 GB di RAM LPDDR4x, SSD PCIe NVMe da 512 GB o 1 TB per lo storage, due porte USB-C con supporto a dati, ricarica e DisplayPort, una USB 3.2, uscita video HDMI, jack audio 2-in-1, webcam 720p, quattro microfoni, quattro altoparlanti con tweeter e woofer per un'esperienza multimediale di alto profilo, tastiera retroilluminata full-size con corsa 1,5 mm, touchpad in vetro con multi-touch, WiFi 6, Bluetooth 5.1, lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione e batteria da 60 Wh. Il tutto racchiuso in un telaio con dimensioni pari a 314x230x17 mm e con un peso che si attesta a 1,43 Kg.

Lato software è ovviamente garantito il pieno supporto a Windows 11 e non mancano funzionalità per l'interazione multi-device, così da poter accedere rapidamente e senza soluzione di continuità a smartphone, tablet e monitor. Due le colorazioni disponibili, ben visibili nella galleria di immagini qui sotto: Spruce Green e Space Grey. Questi i prezzi, rimandiamo alla pagina dedicata su HUAWEI Store per ulteriori dettagli e le configurazioni disponibili.

HUAWEI MateBook 14s con Intel Core i5 11th (8+512GB) in preordine fino al 31 ottobre a di 1199 euro;

HUAWEI MateBook 14s con Intel Core i7 11th (16+512GB) nella colorazione Spruce Green è disponibile solo su HUAWEI Store a 1.399 con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di servizio Huawei Care (depositando un acconto di 20 euro si ottiene uno sconto extra di 100 euro);

HUAWEI MateBook 14s con Intel Core i7 11th (16GB+1TB) nella colorazione Space Gray è disponibile fino al 31 ottobre al prezzo di 1.499 con HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di servizio Huawei Care (solo su HUAWEI Store, depositando un acconto di 20 euro si ottiene uno sconto extra pari a 100 euro);

HUAWEI MateBook 14 con Intel Core i5 11th (8+512GB) nella colorazione Space Gray è disponibile fino al 18 ottobre al prezzo di 1.099 euro con in regalo HUAWEI Ultra-Slim Wired Keyboard, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di servizio Huawei Care (solo su HUAWEI Store, depositando un acconto di 20 euro si ottiene uno sconto extra pari a 100).

Nell'occasione è stato presentato anche MateView GT 27″, nuovo monitor ultra-curvo (1500R) pensato per il gaming. Con risoluzione 2560×1440 pixel, rapporto di contrasto 4000:1, supporto HDR e refresh rate da 160 Hz, è pensato per chi non accetta compromessi durante le sessioni di gioco. È già in preordine, fino all'8 novembre al prezzo di 399,90 euro con HUAWEI Wireless Charging Mouse PAD GT e HUAWEI Wireless Mouse GT in regalo. In questo caso, depositando un acconto di 10 euro sullo store ufficiale si ottiene uno sconto extra di 50 euro.