Huawei Matebook D 14: 150 euro sono in regalo

Huawei taglia il prezzo del premiato laptop Matebook D 14 del 20% e lo porta così al minor prezzo mai incontrato prima: un dispositivo di nuova generazione, immediatamente apprezzato per la bontà delle specifiche, che oggi puoi far tuo grazie allo sconto di 150 euro disponibile su Amazon. L'offerta, che il gruppo inserisce nel novero della “Connected Week”, rappresenta la migliore delle opportunità per accedere a questa linea di notebook.

Huawei Matebook D 14, gran prezzo

Il prezzo in discesa ribalta infatti il rapporto qualità/prezzo per un dispositivo che può essere considerato ottimale tanto per l'home working quanto per la mobilità, quanto ancora per studio e operatività quotidiana. Solo all'interno di questa parentesi di sconto, infatti, il MateBook D 14 te lo porti via con 599 euro contro i 749 originali: un capitombolo ideale in vista della stagione lavorativa entrante, con disponibilità immediata e spedizione gratuita per poter essere immediatamente operativo.

Le specifiche sono quelle di alto rango che la linea Matebook ha riversato nell'ultima generazione dei propri device:

Intel Core i5-10210U

RAM 8GB

SSD 512GB

batteria da 56Wh con ricarica rapida da 65W (46% in 30 minuti)

display da 14 pollici Full View 1080P

sistema operativo Windows 10 Home

Altra caratteristica che si fa notare è lo sblocco facilitato del device tramite preciso lettore di impronte digitali direttamente incastonato nella scocca al fianco della tastiera:

Appena 15,9 millimetri di spessore, solo 1,38kg, colore “Space Gray”. Se stai cercando un laptop che accompagni le proprie ore di studio o lavoro, sono queste le occasioni da non mancare: 150 euro di sconto su laptop di questa caratura non è roba da tutti i giorni.