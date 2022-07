Huawei MateBook D 15: sconto TOP tra i PC del Prime Day

Sono molti i laptop che godono di un qualche tipo di sconto in occasione del Prime Day, ma nessuno può vantare una sventagliata ampia come quella del MateBook D 15 di Huawei. Lo sconto che il gruppo cinese può garantire sul proprio device, infatti, è pari al 44%, portando il prezzo da 799 a 449 euro e cambiando completamente la barriera all’ingresso per quanti stanno tenendo sotto osservazione le offerte relative ai notebook.

Il dispositivo in sconto è basato su chip AMD Ryzen 5 5500U con 8GB di RAM e 512GB di archiviazione su SSD. Il display è un pannello da 15,6 pollici (dunque sufficientemente generoso per produttività e studio) con aspetto 16:9 e risoluzione 1080p. Il pulsante di accensione funge da lettore di impronte, ottimizzando sicurezza e velocità di login, caratterizzando così anche il fronte tastiera per la comoda e intelligente distribuzione degli spazi. Buone prestazioni, insomma, pur all’interno di una scocca che sul mercato raggiunge a questo punto prezzi da medio di gamma.

Il dispositivo è di colore Mystic Silver ed il sistema operativo precaricato è Windows 11. Un taglio di memoria generoso, tagliato su specifiche di livello, per un dispositivo che durante il Prime Day non supera i 500 euro: nessun altro laptop gode di una scontistica simile, pur se in forma esclusiva per gli abbonati Amazon Prime.

