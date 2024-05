HUAWEI MateBook D 16: eleganza e potenza in MEGA sconto del 28%

Il HUAWEI MateBook D 16 è un laptop che unisce eleganza, potenza e praticità, ora disponibile con uno sconto incredibile del 28% su Amazon. Questo sconto imperdibile rende questo dispositivo ancora più attraente per chi desidera un device versatile e performante senza rinunciare alla portabilità.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 649,00 euro, anziché 899,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

HUAWEI MateBook D 16: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Il MateBook D 16 è sorprendentemente leggero per un laptop con uno schermo da 16 pollici, pesando solo 1,68 kg, equivalente al peso di molti modelli da 15 pollici. Questo lo rende ideale per chi è sempre in movimento, sia che si tratti di riunioni, viaggi di lavoro o semplici pause in un caffè.

Equipaggiato con un processore Intel Core i5, il MateBook D 16 offre prestazioni elevate che permettono di gestire con facilità anche le attività multitasking più impegnative. Questo laptop è perfetto per chi necessita di una macchina potente e stabile per lavorare con applicazioni esigenti e per la gestione di grandi quantità di dati.

La tastiera numerica integrata è un vero vantaggio per chi lavora spesso con documenti e fogli di calcolo. La possibilità di inserire numeri con una sola mano velocizza notevolmente il lavoro, rendendo ogni attività più efficiente. Inoltre, i tasti intelligenti offrono funzionalità aggiuntive che possono trasformarsi in veri assistenti digitali, semplificando ulteriormente le operazioni quotidiane.

La connettività del HUAWEI MateBook D 16 è un altro punto di forza. Grazie all’antenna HUAWEI Metaline, la ricezione del Wi-Fi è eccezionale, con un aumento del 51% nella velocità di download dei file rispetto ai laptop tradizionali. Questa tecnologia garantisce una connessione stabile anche a distanze notevoli, fino a 270 metri, permettendo di rimanere connessi ovunque ci si trovi.

La batteria ad elevata capacità con tecnologia SuperCharge da 65 W assicura che il MateBook D 16 sia sempre pronto all’uso, con tempi di ricarica ridotti al minimo. Questo permette di affrontare lunghe giornate di lavoro senza preoccuparsi della durata della batteria.

Infine, il Super Device di HUAWEI consente di collegare il MateBook D 16 a una vasta gamma di dispositivi in modo semplice e veloce. Questa funzionalità è perfetta per chi cerca di massimizzare la produttività con il minimo sforzo, creando un ecosistema digitale integrato e altamente efficiente.

Con tutte queste caratteristiche straordinarie e l’offerta speciale del 28% di sconto, il HUAWEI MateBook D 16 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un laptop potente, leggero e versatile. Non perdere l’occasione di migliorare il tuo modo di lavorare, facendolo tuo al prezzo competitivo di soli 649,00 euro.