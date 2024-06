HUAWEI MateBook D 16: sconto EPICO di 250 euro (-28%)

Il laptop HUAWEI MateBook D 16 è un’opzione imperdibile per chi cerca un dispositivo potente e versatile, ora in mega sconto del 28% su Amazon. Questo straordinario laptop combina prestazioni elevate con un design elegante e portatile, ideale per chi è sempre in movimento.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 649,00 euro, anziché 899,00 euro.

HUAWEI MateBook D 16: impossibile non volerlo a questo prezzo

Con uno schermo da 16 pollici, il MateBook D 16 offre un’ampia visuale senza compromettere la portabilità. Nonostante le dimensioni dello schermo, pesa solo 1,68 kg, equivalente a molti laptop da 15 pollici. Questo lo rende perfetto per riunioni, viaggi di lavoro o semplicemente per lavorare in un caffè.

Il cuore del MateBook D 16 è il processore Intel Core i5, un vero maestro del multitasking. Questo processore garantisce una capacità di calcolo potente e stabile, permettendo di gestire facilmente qualsiasi attività, dalla redazione di documenti complessi alla gestione di numerosi fogli di calcolo contemporaneamente.

Una caratteristica distintiva di questo laptop è la tastiera numerica agile. Questo tastierino consente di inserire numeri con una sola mano, raddoppiando l’efficienza nel lavoro di ufficio e nell’inserimento di dati. Inoltre, sono presenti tasti intelligenti che migliorano ulteriormente l’esperienza utente, trasformando il MateBook D 16 in un vero assistente digitale.

La connettività del MateBook D 16 è altrettanto impressionante grazie all’antenna HUAWEI Metaline. Certificata SGS per le sue capacità di ricezione del Wi-Fi, questa antenna offre un incremento del 51% nella velocità di download dei file. I segnali Wi-Fi superano qualsiasi ostacolo, garantendo una connessione stabile fino a 270 metri di distanza. Rimanere connessi non è mai stato così semplice, ovunque ti trovi.

La batteria ad elevata capacità supporta la tecnologia SuperCharge da 65 W, assicurando che il tuo laptop sia sempre pronto all’uso. Inoltre, la funzionalità Super Device permette di collegare il MateBook D 16 a una vasta gamma di dispositivi in modo semplice e veloce, massimizzando la produttività con il minimo sforzo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di ottenere questo incredibile laptop a un prezzo scontato su Amazon. Il HUAWEI MateBook D 16 è il compagno ideale per chi cerca potenza, portabilità e connettività senza compromessi. Ma affrettati le scorte a disposizione al prezzo ridicolo di soli 649,00 euro sono davvero poche.