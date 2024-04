HUAWEI MateBook D 16: un AFFARE da non perdere (-28%)

Il HUAWEI MateBook D 16 è un laptop che combina prestazioni eccellenti con una portabilità senza eguali. Con uno schermo da 16 pollici in un corpo incredibilmente sottile e leggero, è ideale per chi è sempre in movimento. Attualmente in super sconto del 28% su Amazon, non te lo fare sfuggire al prezzo incredibile di soli 649,00 euro, anziché 899,00 euro.

HUAWEI MateBook D 16: questa offerta non durerà ancora a lungo

Il cuore di questo laptop è il processore Intel Core i5, che offre prestazioni di alto livello per qualsiasi attività tu possa immaginare. Che tu stia lavorando su documenti complessi o godendoti un film in streaming, il MateBook D 16 si adatta senza problemi alle tue esigenze.

Con il tastierino numerico integrato, puoi inserire numeri con una sola mano, aumentando l’efficienza sul lavoro e rendendo più veloce la digitazione dei dati. E con una serie di tasti intelligenti, questo laptop diventa il tuo compagno ideale per l’ufficio digitale.

La connettività è un’altra area in cui il MateBook D 16 brilla. Grazie all’antenna HUAWEI Metaline, questo laptop offre una connettività Wi-Fi a lungo raggio che supera qualsiasi ostacolo. Con una velocità di download dei file aumentata del 51%, puoi rimanere connesso ovunque ti trovi, senza perdere mai un colpo.

Inoltre, grazie alla tecnologia SuperCharge da 65 W e alla batteria ad alta capacità, puoi essere sicuro che il tuo laptop sarà sempre pronto quando ne avrai bisogno. Con la funzionalità Super Device, puoi collegare il tuo laptop ad una vasta gamma di dispositivi in modo semplice e veloce, massimizzando la tua produttività con il minimo sforzo.

Con il super sconto del 28% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare il HUAWEI MateBook D 16. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica, fallo tuo al prezzo competitivo di soli 649,00 euro.