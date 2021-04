Huawei MateBook D14 in offerta su Amazon (-50 euro)

L’ottimo Huawei MateBook D14 va in offerta su Amazon a 749,99€, uno sconto del 6% che corrisponde ad un risparmio effettivo di 50 euro rispetto al prezzo solito.

I notebook di Huawei sono caratterizzati da un’ottima qualità costruttiva, realizzati interamente in metallo con display di qualità e bordi sottili. Questa versione monta un processore i5-10210U, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Il chip monta una scheda grafica integrata in grado di assistere la CPU nei lavori più intensi, la GPU non offre prestazioni sufficienti per videogiocare.

Huawei MateBook D14: Design ricercato e Display FullHD

Il design della serie Matebook di Huawei ricorda molto l’aspetto dei MacBook di Apple, con una scocca in metallo e una linea semplice che conferisce al prodotto una certa eleganza. Il dispositivo si ricarica tramite la porta USB-C lungo il bordo sinistro, affiancata da una USB-A 3.0 e un’uscita video HDMI. Dal lato opposto troviamo il jack combo da 3.5mm per cuffie e microfoni e una seconda porta USB-A, questa volta 2.0.

Anche il display del notebook è di ottima qualità, il pannello è da 14 pollici in risoluzione FullHD. La tastiera è di tipo TKL, include i tasti funzione ma rinuncia al tastierino numerico, sulla destra troviamo un pratico lettore per il riconoscimento delle impronte digitali.

Oggi il Huawei MateBook D14 è disponibile in offerta su Amazon a 749,99€, scontato di 50 euro rispetto al prezzo di listino. Non manca la spedizione espressa Prime con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.