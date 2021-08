Huawei MateBook D14: un notebook perfetto per tutti i giorni

Huawei MateBook D14 è in promozione su Amazon: con un ribasso che si aggira attorno alla cinquantina di euro, lo acquisti a 599,00€, che è un ottimo prezzo. Le spedizioni sono rapidissime e gratuite in tutta Italia.

Cosa devi sapere su Huawei MateBook D14: il tuo prossimo laptop

Huawei MateBook D14 è un notebook perfetto se sei in cerca di un dispositivo da tutti i giorni. Con una scheda tecnica ottima, lo utilizzi per lavorare e per studiare senza problemi. Inoltre con la sua estatica curata nei minimi dettagli è un computer veramente valido.

Ha un display da 14 pollici che ti consente di avere una visione veramente ampia e confortevole. Si parla di una risoluzione 1080è Full HD e di cornici sottili. Queste due caratteristiche ti permettono di aprire file e utilizzare il desktop in modalità condivisa facilmente.

Il processore all'interno è ovviamente un Intel Core i5 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria su SSD per un risultato eccezionale. Il laptop funziona scorrevolmente, non si blocca e ti permette di fare tante cose.

La tastiera è un'altra caratteristica degna di nota visto che integra un lettore d'impronte digitali che ti permette di tenere tutto sotto controllo e al sicuro. La scrittura è anche ottima vista l'ottimizzazione dei tasti.

Come sistema operativo trovi Windows 10 così come non manca una batteria durevole su cui puoi fare affidamento quando sei fuori casa.

Acquista subito il tuo Huawei MateBook D14 su Amazon a soli 599,00€. Lo ordini e lo ricevi in tempi rapidissimi: solo uno o due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard hai le consegne gratuite nonostante ci impiegheranno qualche giorno in più.