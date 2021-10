Huawei Matebook D15: notebook in offerta con 200€ di sconto

Tra le offerte del giorno troviamo il Huawei Matebook D15 su Amazon a 649€, con uno sconto del 24% che corrisponde ad ben 200 euro di risparmio effettivo.

Questo modello ha un display da 15.6 pollici FullHD e monta componenti interne di ultima generazione. All'ottimo processore Intel Core i5 di 11a gen si affiancano 8GB di memoria RAM e ben 512GB di spazio di archiviazione su disco SSD. Il comparto grafico è affidato alla scheda video integrata Intel Iris Xe, che offre ottime prestazioni e permette anche di videogiocare a titoli leggeri, come League of Legends, CS:GO, Valorant e molti altri.

Il design della serie Matebook di Huawei ricorda molto l’aspetto dei MacBook di Apple, con una scocca in metallo e una linea semplice che conferisce al prodotto una certa eleganza. Il dispositivo si ricarica tramite la porta USB-C lungo il bordo sinistro, affiancata da una USB-A 3.0 e un’uscita video HDMI. Dal lato opposto troviamo il jack combo da 3.5mm per cuffie e microfoni e una seconda porta USB-A, questa volta 2.0.

Non manca il sensore per riconoscere le impronte digitali e e un ampia tastiera TLK con tasti retroilluminati. Oggi il Huawei Matebook D15 è disponibile su Amazon a 649€, ben 200 euro di sconto con spedizione gratuita per clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.