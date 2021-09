Huawei MateBook D15: prezzone su Amazon! (-150€)

Un design curato nei minimi dettagli e una potenza di calcolo sufficiente per gestire ogni applicazione nell'ambito della produttività: è quanto messo a disposizione da Huawei MateBook D15, un ottimo laptop oggi acquistabile approfittando di uno sconto di 150 euro su Amazon.

Huawei MateBook D15: caratteristiche principali

Tra le specifiche tecniche spiccano l'ampio display da 15,6 pollici (risoluzione Full HD) per visualizzare comodamente ogni app e schermata, il potente processore Intel Core i3-10110U affiancato da chip grafico dedicato, 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per lo storage, lettore di impronte digitali, webcam a scomparsa integrata nella tastiera, microfono, altoparlanti di qualità elevata, porte USB 2.0, USB 3.0 e USB-C, uscite video HDMI e jack audio da 3,5 mm. La batteria da 42 Wh può passare da 0% a 53% in mezz'ora grazie al caricatore USB-C da 65 W fornito in dotazione. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home con licenza ufficiale.

Oggi hai la possibilità di acquistare la versione 8/256 GB del laptop Huawei MateBook D15 al prezzo di soli 499 euro invece di 649 euro come da listino, approfittando di questa offerta. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita curata direttamente da Amazon.