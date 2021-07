Laptop Huawei top di gamma: ben 400 € di SCONTO

Nessun compromesso in termini di prestazioni, design o qualità costruttiva per Huawei MateBook X Pro 2021: il laptop offre caratteristiche che lo piazzano di diritto fra i top di gamma di quest'anno. Chi cerca un portatile ottimo sotto tutti i punti di vista lo può acquistare oggi approfittando di uno sconto di ben 400 euro su Amazon

Huawei MateBook X Pro 2021: offerta imperdibile

Per capire di cosa stiamo parlando, diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display FullView da 13,9 pollici con risoluzione 3K (3000×2000 pixel), processore Intel Core i7-1165G7 di ultima generazione, GPU Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4x, unità SSD NVMe PCIe da 1 TB, tastiera chiclet full size retroilluminata, ampio touchpad, webcam 720p nascosta in un pulsante, doppio microfono, quattro altoparlanti, WiFi, Bluetooth 5.1, porte USB 3.2 e USB-C, jack audio e batteria da 56 Wh per un'autonomia elevata. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Tutto questo in un telaio con spessore ridotto a soli 14,6 mm e peso che si attesta complessivamente a 1,33 Kg. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 in versione Home. In queste ore è possibile acquistare Huawei MateBook X Pro 2021 al prezzo di 1.499 euro invece di 1.899 euro come da listino, nella colorazione Space Grey, con disponibilità immediata e spedizione gratuita curata direttamente da Amazon. Se stai cercando uno dei laptop migliori in circolazione, non ci sono dubbi: approfittane.