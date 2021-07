HDD resistente ad acqua, sabbia e cadute a meno di 50 euro

Foto, file di lavoro e serie TV per un po’ di intrattenimento. Quale migliore soluzione da portare in vacanza, se non un hard disk rugged? Oggi vi proponiamo infatti il Silicon Power Armor A60, un hard disk portatile pensato proprio per resistere alle situazioni più difficili come acqua, sabbia, polvere e urti.

Hard disk rugged Silicon Power Armor A60: caratteristiche tecniche

La proposta di Silicon Power rappresenta una delle più apprezzate in questo ambito, grazie non solo all’affidabilità ormai riconosciuta dei dischi. In questo caso si aggiunge la protezione esterna in grado di proteggere il disco dalle circostanze più avverse. L’HDD è infatti ricoperto da un guscio in silicone e plastica antigraffio, quest’ultima in grado di proteggerlo dai danni dovuti al trasporto in borsa. La parte in silicone, invece, riesce a far ottenere a questo prodotto la certificazione IPX4. Questo vuole dire che è resistente agli spruzzi e alla polvere, non dovrete preoccuparvi nel caso in cui si rovesci del liquido o ci finisca della sabbia sopra. In ultimo, ma non per importanza, la certificazione Mil-Std-810G di grado militare che garantisce la resistenza ad urti e cadute. Insomma, uno strumento decisamente comodo per avere sempre con sé i propri dati, senza correre il rischio di perdere tutto per un piccolo incidente.

Per il resto si tratta di un disco magnetico piuttosto tradizionale, anche se i 3 anni di garanzia dimostrano l’affidabilità e la qualità che Silicon Power investe nei propri prodotti. Comodo anche l’alloggio per il cavo direttamente sulla cover, che semplifica il trasporto delle due parti pur mantenendole sempre insieme. Nel caso specifico il taglio in offerta è quello da 1TB, non il più capiente tenendo conto della variante da 5TB. Tuttavia, salvo lavori specifici come in cantiere, per le vacanze la riteniamo la migliore soluzione sul piano della capacità. Un ottimo compromesso tra prezzo e spazio disponibile che permette di avere un comodo alleato per il lavoro e l’intrattenimento, con una spesa piuttosto contenuta.

Grazie ad un piccolo sconto del 9% sul prezzo di listino, l’hard disk è acquistabile su Amazon a soli 48,99 euro.