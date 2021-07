Kindle Paperwhite: l'offerta che aspettavi è OGGI

Ci sono prodotti spesso oggetto di sconti speciali, per i quali basta un po' di attesa per incontrare la giusta offerta e portarseli a casa a prezzo ridotto. Altri prodotti, invece, godono di rare parentesi di sconto e bisogna approfittarne quando capitano. Oggi è uno di quei giorni per il Kindle Paperwhite, peraltro esattamente nel modello che più di una volta abbiamo consigliato al lettore medio che vuole approcciare la lettura su e-reader senza dover spendere troppo.

109,99 euro significa il 15% di sconto, ossia 20€ risparmiati. Cifra che, se reinvestita in libri formato Kindle, significa una intera estate di letture gratis.

Kindle, l'offerta che aspettavi

Il modello è quello consigliato perché affonda nel low-cost a piene mani attraverso tre “riduzioni”:

8GB di memoria invece di 32GB, spazio assolutamente sufficiente a contenere tutti i libri che si vogliono senza problema alcuno connessione Wifi senza connettività cellulare, ma basta un ponte dal proprio smartphone per avere la connessione in qualsiasi momento possa servire la versione con pubblicità consente un taglio del prezzo compensato da annunci pubblicitari assolutamente discreti e non fastidiosi

Insomma, non serve spendere di più e l'odierno sconto del 15% abbassa il costo da 129,99 a 109,99 euro per qualche ora. In mano si avrà uno dei Kindle di maggior qualità, al miglior costo possibile, per svariate ore di lettura, svago, relax e viaggi nella mente con le proprie storie preferite. 5,5 milioni di titoli a disposizione ti bastano?