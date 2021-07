HUB USB-C con PD e HDMI 4K a meno di 20 euro

Se hai la necessità di lavorare in mobilità, e possiedi un dispositivo come ultrabook o MacBook, allora un buon HUB USB è indispensabile per le tue attività. Per questo oggi ti riportiamo un’offerta davvero interessante sull’Ukuu Apollo, un HUB USB-C leggero, compatto ed estremamente funzionale.

HUB USB Type-C Ukuu Apollo: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca completamente in alluminio che agevola la dissipazione del calore. In questo caso però, si tratta di una scocca monoblocco, il che garantisce maggiore robustezza ed altrettanta durabilità. Tra le feature più rilevanti c’è senza dubbio il supporto al Power Delivery (PD) fino a 100W che permette di ricaricare il computer direttamente dall’HUB, lasciando una singola porta USB impegnata sul PC. Non manca inoltre una pratica porta HDMI che permette di collegare un secondo monitor in mirroring o estensione per ampliare l’area di lavoro, con una risoluzione massima di 4K.

Naturalmente, trattandosi di un prodotto pensato per espandere la connettività del proprio computer, non mancano le porte USB Type-A. In questo caso ne ritroviamo 3, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento rapido dei dati. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF che permette di leggere/scrivere due memory card contemporaneamente. Si tratta quindi di uno strumento decisamente utile per ottimizzare il proprio lavoro, estremamente facile da trasportare e dal costo altrettanto contenuto.

Su Amazon, con un ribasso di ben 14 euro, si attesta al prezzo più basso mai registrato. Se questo non bastasse, i più veloci potranno usufruire di un ulteriore coupon del 20%, portando a casa l’HUB per soli 17,59 euro, semplicemente un affare.