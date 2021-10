Huawei MateBook X Pro 2021: 500 EURO DI SCONTO

Chi cerca un computer portatile qualunque, può proseguire verso altri lidi: qui è dove segnaliamo la possibilità di acquistare Huawei MateBook X Pro 2021, un modello top di gamma sotto ogni aspetto, dal design alle prestazioni, approfittando di uno sconto di ben 500 euro sul prezzo di listino. L'opportunità è offerta da Amazon, non fatichiamo a immaginare per un periodo limitato.

Un mostro di laptop con uno SCONTO INCREDIBILE

Tra le specifiche tecniche spiccano il display 3K FullView da 13,9 pollici con risoluzione 3000×2000 pixel circondato da cornici davvero sottili e il processore Intel Core i7-1165G7 di ultima generazione con GPU Intel Iris Xe integrata che garantiscono performance senza compromessi in ogni ambito, dalla produttività all'intrattenimento multimediale o videoludico.

Completano la dotazione 16 GB di RAM LPDDR4x, un'unità SSD NVMe PCIe da 1 TB per l'archiviazione dei dati, porte USB 3.2 Type-A e Type-C (queste ultime utili anche per l'output video 4K@60Hz collegando fino a due schermi esterni), il jack audio, la tastiera retroilluminata con lettore di impronte digitali incastonato nel pulsante di accensione, un ampio touchpad, quattro altoparlanti, due microfoni, WiFi 6, Bluetooth 5.1 e una batteria in grado di assicurare fino a 10 ore di riproduzione video senza sosta. Lo spessore è pari a soli 14,6 mm, il peso si attesta a 1,33 Kg. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

C'è poi la webcam nascosta nella tastiera di Huawei MateBook X Pro 2021, da estrarre all'occorrenza così da garantire la massima protezione possibile della privacy.

Lato software è tutto pronto e in regola per sfruttare appieno il potenziale del nuovo sistema operativo Windows 11. Oggi il laptop è acquistabile su Amazon al prezzo di 1.399 euro invece di 1.899 euro come da listino, nella colorazione Space Gray, con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Non sappiamo quanto durerà l'offerta che lo rende disponibile con uno sconto di ben 500 euro, gli interessati hanno la loro occasione.