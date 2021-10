iPhone 13 va in sconto e SCENDE SOTTO i mille euro (256 GB)

Se tra la tua wish list natalizia figura un iPhone 13 ho una buona notizia per te: in promozione su eBay trovi uno degli ultimissimi modelli annunciati da qualche mese a prezzo conveniente. Il ribasso è del 6% e ti permette di acquistare questa favola di smartphone a soli 999,99€. Ebbene sì, un prezzo che scende al di sotto dei mille euro anche se per un solo centesimo! Ovviamente il venditore ha un feedback 100% positivo quindi non avere timori.

Le spedizioni sono veloci e gratuite con servizio GLS Espresso.

iPhone 13: cosa ti perdi se non lo acquisti

Disponibile nel suo taglio di memoria da 256 GB e in colorazione Blu, iPhone 13 è uno smartphone di ultima generazione che senza ombra di dubbio non può che rientrare nella categoria Top di gamma. A portata di mano ti mette uno strumento eccezionale che è veloce e ti permette di fare di tutto e di più.

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è praticamente perfetto sia per navigare tra le applicazioni che per guardare video e non solo. Inutile dirti che le varie tecnologie integrate all'interno rendono la visione iper realistica e di qualità.

A supportare l'apparato c'è il nuovissimo Chip A15 Bionic con Neural Engine che rende ogni gesto veloce come un fulmine. Non ha importanza se apri più applicazioni o passi da una scheda all'altra: questo smartphone né si blocca né va lento.

Per non farti mancare niente ovviamente l'apparato fotografico è stato potenziato introducendo la modalità cinema che ti rende un vero e proprio registra con effetti degni del grande schermo.

Insomma, questi sono solo dei dettagli tecnici su iPhone 13 ma credo ti abbiano fatto capire il potenziale di questo smartphone. Allora cosa aspetti? Acquistalo in offerta su eBay a soli 999.99€ e ricevilo in appena qualche giorno a casa.