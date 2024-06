Huawei MateBook X Pro e MateBook 14 in Italia

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi MateBook X Pro e MateBook 14 con processori Intel Core Ultra (architettura Meteor Lake). Il primo si colloca al vertice dell’offerta, in quanto offre il massimo in termini di design e prestazioni. Il secondo è un modello più economico, ma altrettanto valido. Entrambi possono essere ordinati sullo store ufficiale del produttore.

Huawei MateBook X Pro: specifiche e prezzo

Il nuovo MateBook X Pro ha un telaio in alluminio (spessore di 13,5 millimetri e peso di 980 grammi) e uno schermo OLED touch da 14,2 pollici con risoluzione di 3120×2080 pixel e refresh rate variabile fino a 120 Hz.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core Ultra 9 185H, 16/32 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 da 1 o 2 TB, webcam full HD, tastiera retroilluminata, sei altoparlanti, quattro microfoni, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), tre porte USB Type-C (due con supporto Thunderbolt 4) e batteria da 70 Wh.

Il prezzo è 2.499,00 euro per la versione con 16 GB di RAM e SSD da 2 TB (colore Morandi Blue).

Huawei MateBook 14: specifiche e prezzo

Il nuovo MateBook 14 ha un telaio in lega di alluminio (spessore di 14,5 millimetri e peso di 1,31 Kg) e uno schermo OLED touch da 14,2 pollici con risoluzione di 2880×1920 pixel.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core Ultra 5 125H, 16 GB di RAM, SSD PCIe 4.0 da 512 GB, webcam full HD, tastiera retroilluminata, due altoparlanti, due microfoni, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione), tre porte USB (due Type-A e una Type-C), uscita HDMI, jack audio e batteria da 70 Wh.

Il prezzo è 1.099,00 euro. Fino al 1 luglio è in vendita a 999,00 euro, quindi con un sconto di 100 euro.