Tra le migliori offerte di primavera proposte oggi su Amazon quella relativa a Huawei MatePad 10.4, un tablet dalla vocazione multimediale acquistabile con uno sconto del 39% sul prezzo di listino. La spedizione è immediata e del tutto gratuita.

Huawei MatePad 10.4: sconto del 39% su Amazon

Spinto dal processore Kirin 810, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per lo storage, il dispositivo include tra le specifiche tecniche anche un display FullView da 10,4 pollici in alta definizioni circondato da cornici di pochi millimetri, la GPU Mali-G52 per l’elaborazione dei contenuti grafici, un comparto audio quad speaker potenziato dalla tecnologia di Harman Kardon e una capiente batteria da 7.250 mAh che assicura un’autonomia elevata con una sola ricarica. Per altre informazioni far riferimento alla scheda del prodotto.

Lato software, MatePad 10.4 impiega l’interfaccia EMUI e i Huawei Mobile Services (HMS). Non ci sono i servizi di Google, ma le applicazioni possono essere scaricate e installate direttamente dalla piattaforma AppGallery. La colorazione è Midnight Grey. Tutto questo oggi è acquistabile al prezzo di soli 199,90 euro invece di 329,00 euro come da listino, grazie allo sconto del 39% proposto su Amazon.