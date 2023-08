Huawei MatePad 11.5 disponibile in Italia

Huawei ha annunciato l’arrivo in Italia del nuovo MatePad 11.5 (da non confondere con la versione 2023 del MatePad 11). Il tablet è stato progettato soprattutto per lavoro e studio, ma offre anche caratteristiche per l’intrattenimento. Tra gli accessori ci sono la stilo M-Pencil e la Smart Keyboard.

Huawei MatePad 11.5: specifiche e prezzo

Il MatePad 11.5 ha un telaio in alluminio e uno schermo FullView da 11,5 pollici con risoluzione 2.2K (2200×1440 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il rapporto di aspetto è quindi 3:2, mentre lo screen-to-body ratio è dell’86%. Dimensioni e peso sono 260,88×176,82×6,85 millimetri e 499 grammi, rispettivamente.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon 7 Gen 1 (octa core con frequenza massima di 2,4 GHz), 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sono inoltre presenti le fotocamere posteriore e frontale da 13 e 8 megapixel, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, porta USB Type-C, quattro altoparlanti, due microfoni e batteria da 7.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 20 Watt.

Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1. Non ci sono quindi le app Google, ma Huawei offre diverse funzionalità per la produttività, come il Multi-Window, SuperHub e Quick Notes. Gli utenti possono eventualmente acquistare la stilo M-Pencil e la Smart Keyboard per trasformare il tablet in un notebook e prendere appunti a mano libera.

Il nuovo Huawei MatePad 11.5 può essere acquistato sullo store del produttore nella colorazione Space Gray. Il prezzo è 299,90 euro. Fino al 30 settembre è possibile ricevere la stilo in omaggio e acquistare la tastiera aggiungendo solo 49,90 euro.