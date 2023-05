Huawei MatePad 11: versione 2023 del tablet

Durante l’evento di Monaco in Germania, Huawei ha annunciato diversi prodotti per il mercato europeo, tra cui gli smartphone P60 Pro e Mate X3. Gli utenti italiani possono acquistare da oggi anche la versione 2023 del MatePad 11. Il tablet possiede caratteristiche molto interessanti che possono essere sfruttate per produttività e intrattenimento.

Huawei MatePad 11 (2023): specifiche e prezzo

Il nuovo Huawei MatePad 11 (2023) possiede uno schermo FullView da 11 pollici con risoluzione 2.5K (2560×1600 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Il pannello IPS ha ricevuto anche la certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e supporta la gamma colori P3.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 865 con frequenza massima di 2,84 GHz, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La fotocamera posteriore da 13 megapixel supporta la registrazione video a risoluzione 4K, mentre per quella posteriore è stato scelto un sensore da 8 megapixel (registrazione video full HD).

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Sono inoltre presenti due microfoni, quattro altoparlanti, porta USB Type-C e batteria da 7.250 mAh che offre un’autonomia fino a 12 ore di riproduzione video. Il sistema operativo è HarmonyOS 3.1, quindi non sono supportati i servizi Google (almeno non in maniera ufficiale).

Tra le funzionalità avanzate ci sono la cancellazione del rumore, Huawei Histen 8.0 e la possibilità di collegare contemporaneamente due coppie di auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 per un ascolto condiviso. Gli accessori Huawei Smart Keyboard e Huawei M-Pencil 2 devono essere acquistati a parte, ma la stilo è in regalo se il tablet viene ordinato entro il 5 giugno. Il prezzo è 399,90 euro.